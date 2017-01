Måløydame vant over sju millioner kroner

De to heldige fikk telefonen fra Hamar rett etter kveldens TV-trekning, og ingen av dem var klare over at de var blitt millionærer.

– Huff, du tuller nå, skal kvinna fra Måløy ha svart da hun fikk telefon om at hun hadde blitt 7.395.650 kroner rikere.

Vinneren hadde nettopp sett på Lotto-trekninga da Norsk Tipping ringte, men hadde ennå ikke sjekket sine egne tall.

– Da jeg så på, tenkte jeg: «Fy flate, tenk å vinne i Lotto! Så heldige de er!» Og så ringer du. Nei, nå har jeg hjerteklapp, fortsetter kvinnen til Norsk Tipping.

Hun forteller i en sak på Norsk Tippings internettside at hun ikke er sikker på hva pengene skal gå til ennå.

Mannen fra Hokksund ble ikke noe mindre glad da Norsk Tipping ringte med millionbeskjeden.

– Dette er helt utrolig og det betyr veldig mye for oss, hadde mannen sagt til Norsk Tipping, og la til:

– Pengene skal i hvert fall gå til å betale ned gjeld, hjelpe ungene og til å støtte et godt formål.