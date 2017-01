Solberg sparker i gang Høyres lange valgkamp

Å skape flere jobber. Kunnskap i skolen. Trygg omsorg, raskere behandling. Styrke forsvar og beredskap.

– Dette er de fire temaene vi har valgt ut som hovedsaker, sier Solberg til NTB.

– Det er bare ni måneder igjen, konstaterte hun i avslutningen av sin tale til fylkesårsmøtet i Vestfold Høyre i Sandefjord lørdag.

Men Solberg har faktisk enda dårligere tid – kommende onsdag er det nøyaktig åtte måneder igjen til stortingsvalget.

Tapt 25.000 oljejobber

Solberg understreket at det å skape et inkluderende samfunn og lose Norge trygt gjennom omstillingen er de to overordnede problemstillingene fremover. Kampen mot arbeidsledigheten, som har økt i denne perioden, er selve kjernepunktet i omstillingen.

– Vi kommer til å tape mange jobber på grunn av digitaliseringen. Det er alltid vanskeligere å skape jobber enn å miste dem, sa hun.

– Vi har tapt over 25.000 jobber i olje- og gassnæringen. Mange av de jobbene som har kommet til de siste årene, var ikke bærekraftige, fordi de var basert på høye oljepriser.

For å skape nye jobber vil Solberg satse videre på samferdsel, «vekstfremmende skattelettelser», forskning og innovasjon.

Venter kritikk

Solberg gikk gjennom det de borgerlige samarbeidspartiene har fått gjennomført på sine første tre og et halvt år ved makten – og varslet på mange områder en videreføring av politikken.

Hun viste til et lærerløft på etter- og videreutdanning «uten sidestykke», redusert gjennomsnittlig ventetid og pakkeforløp for kreft og en «ambisiøs forsvarsplan».

Samtidig ba hun partifellene vente seg kritikk fra opposisjonen under fire overskrifter: Ulikhet, byråkratisering, sentralisering og «for lite, for sent».

Solberg hadde følgende oppfordring:

– Hvis vi husker å snakke om våre valgkampsaker, kan de snakke om disse tingene. For da skjønner folk hva vi snakker om. Da vinner vi også valget.

Ikke avklart

Det er imidlertid foreløpig ikke noe avklart borgerlig alternativ før valget. I dag styrer Høyre/Frp-regjeringen på grunnlag av en omfattende samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

– Det som er viktig for meg, er at vi er tydelige på hva vi vil ha, nemlig et samarbeid med fire partier, konstaterer Solberg, og legger til:

– Jeg opplever så langt at det er mer avklart på borgerlig side enn på ikke-borgerlig side.

Hun mener alle de fire partiene på borgerlig side har fått stort gjennomslag i dagens samarbeid. (©NTB)