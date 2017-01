– Skremmende med brann i nabohuset

Wai Wai Aung, mannen hennes Kyaw Thwin og sønnen Nyan Linn på ti år er en av de nærmeste naboene til huset i Nørvegata i Ålesund som brant natt til søndag.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor det ubebodde huset, som skulle renoveres, tok fyr. Brannteknikere kommer ikke til å undersøke huset før mandag. Operasjonsleder Tor-André Gram Franck opplyser til Sunnmørsposten at skadene på huset er store.

Ble vekket i firetida

Wai Wai og familien ble vekket i firetida av en nabo som ringte på og fortalte at et hus nær deres brant. Slik Wai Wai forstår det var det denne naboen som ringte politi og brannvesen. Etterpå bidro også Wai Wai og mannen hennes til å vekke andre naboer.

– Nødetatene kom veldig fort, og var raskt i gang med slukking, forteller hun.

Wai Wai er imponert over innsatsen til lokale nødetater.

– Vi er veldig imponerte over systemet i Norge. Alle hjelper til og nødetatene får raskt kontroll.

Både Wai Wai og mannen hennes kommer opprinnelig fra Myanmar, eller Burma som familien fortsatt liker å kalle landet.

Sjokkartet

Wai Wai beskriver hendelsen som en sjokkartet opplevelse.

– Det er skremmende når det skjer slikt så nær en selv.

Etter at Wai Wai la bilder av hendelsen ut på Facebook har familien fra Myanmar ringt for å sjekke at alt er ok, noe Wai Wai er glad for å kunne bekrefte.

Siden Wai Wai og familien bor så nær huset som brant fikk også de røyklukt i sitt hus, men det er ikke skadet.

– Nei, det er ikke noe å snakke om. Vi er bare så takknemlig for at hjelpemannskapene kom så raskt, sier hun.