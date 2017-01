Død person funnet i Sula

Klokka 15.34 skriver politiet at de rykket ut sammen med helse etter melding om en livløs person. I en Twittermelding skriver de videre: "Person erklært død ved ankomst".

Like etter kommer politiet med en melding der de skriver at de har ingen opplysninger om hendelsesforløp, men at de gjør innledende undersøkelser på stedet.

Sunnmørsposten har siden utrykningstidspunktet like før klokka 15.00 vært i kontakt med politiet flere ganger, men får ikke flere opplysninger så langt. Vi kommer tilbake med mer.