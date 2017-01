Mann død etter fallulykke på Fiskerstrand verft

Klokka 15.34 skriver politiet at de rykket ut sammen med helse etter melding om en livløs person. I ei twittermelding skriver de videre: "Person erklært død ved ankomst".

Like etter kommer politiet med en melding der de skriver at de har ingen opplysninger om hendelsesforløp, men at de gjør innledende undersøkelser på stedet.

Klokka 17.35 melder politiet på Twitter at mannen som ble funnet død omkom etter ei fallulykke. Ingen indikasjoner på noe straffbart, melder de.

Utenlandsk

Politiet melder at hendelsen er skjedd ved et skipsverft i Sula, mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, har falt fra en dokk på verftet.

Operasjonsleder Kenneth Sætre sier til smp.no at pårørende ikke er varslet, og at politiet jobber med dette nå.

Han forteller at den avdøde er en utenlandsk arbeider som jobbet i båt som ligger på verftet.

- Han døde ikke som følge av arbeid, sier Sætre.

Andre gang

Dette er andre gang det er en alvorlig fallulykke ved Fiskerstrand Verft på kort tid. I august falt en mann ti meter under sveisearbeid ved verftet, og ble alvorlig skadd-