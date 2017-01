Skal ha ny vannplan innen 1. april

Ålesund kommune har fått frist til 1. april 2017 til å levere en fremdriftsplan med klare delmål for hvordan kommunen skal sørge for å følge opp pålegget om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2020. Dette krever Mattilsynet. Kommunen skal kunne levere tilstrekkelig mengder drikkevann under normale forhold og påregna uønska hendelser, under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Det finnes ingen overføringsmuligheter av vann fra nabovannverk, og situasjonen kan bli svært kritisk om vannbehandlingsanlegget blir satt ut av spill.

– I verste fall vil ikke vannverket kunne levere vann på nettet, og dette må antas å være kjent for administrativ og politisk ansvarlig nivå i kommunen, skriver Mattilsynet.