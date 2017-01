– Dødsulykka setter sitt preg på alle

Det sier HR/kommunikasjonssjef Elise K.N. Gjermundrød ved Fiskerstrand verft, etter at en russisk mann søndag ettermiddag ble funnet død i ei dokk ved verftet.

Funnet av kolleger

Mannen var mannskap på en av de to russiske fiskebåtene som ligger ved verftet for reparasjon. Han ble funnet ved 14-tida, men man har ikke kunnet slå fast når ulykka skjedde. Han ble funnet av kolleger, som meldte fra til industrivernet ved verftet. Industrivernet meldte så fra til AMK. Det ble raskt slått fast at mannen var død.

– Ulykka skjedde på fritida og ikke under arbeid. Vi samarbeider tett med politiet for å få klarhet i hva som har skjedd. I avhør er kommet fram at russerne feiret russisk jul i helga og at mannskapene på de to russiske båtene besøkte hverandre. Da måtte de gå over dokka, men det er ingen som kan vitne om hvordan den forulykkede ramlet ned, sier Gjermundrød.

Hun forteller at man jevnlig har russiske kunder på besøk, og at man etter hvert har lært å kjenne hverandre godt. Det gjør ulykka ekstra trist.

Beredskap fungerte

– Hvilket ansvar har verftet for sikkerheten?

– Ulykka skjedde på fritida på vårt område. Da er det vår beredskap som skal trå til. Den beredskapen fungerte også godt. Mannskaper på alle skip som kommer til verftet får klare instrukser på hvordan de skal forholde seg når de går inne på verftsområdet. Det hadde de også fått denne gangen. Båtene og mannskapene er for øvrig godt kjent med våre rutiner fra tidligere besøk, sier kommunikasjonssjefen.

– Er det vanlig at det er mange som overnatter i skip som er under arbeid ved verftet?

– Det varierer veldig, men det er ikke uvanlig.

Samler data

– Er det noen sammenheng mellom denne ulykka og et annet tilfelle der en russisk arbeider ble skadet ved verftet?

– Ikke annet enn at begge var russere. Den første ulykka skjedde under arbeid, men altså ikke denne.

– Vil disse ulykkene medføre endringer i rutinene ved verftet?

– Det er det for tidlig å si. Vi er fortsatt i gang med å samle inn data som kan forklare hvordan dette kunne skje, sier kommunikasjonssjefen ved Fiskerstrand Verft.