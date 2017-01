Ap-kompromiss: Vil verne deler av Lofoten

Fakta om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja

* Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene. De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæringen og turismen ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener sannsynligheten for et uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje. (©NTB)