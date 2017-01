Dommeren refset Breiviks nazihilsen i rettssalen

Breivik henvendte seg til fotografene da han gjorde hilsenen. Iført svart dress og hvit skjorte ankom Breivik rettssaken uten håndjern tirsdag.

Dommer Øystein Hermansen ba Breivik om å ikke gjenta nazihilsenen.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen.

Dette er saken:

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

* Det er satt av seks dager til rettssaken.

