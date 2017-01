Eirik Jensen fortalte om hemmelig politiprosjekt

Etter lunsj på dag to i den høyprofilerte rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen inntok Jensen selv vitneboksen.

– Mitt navn er Eirik Jensen, og tiden er omsider kommet til at jeg kan avgi min forklaring for retten, sa Jensen, også tirsdag iført brun skinnjakke og hvit skjorte.

– Denne saken har i tre år vært et helvete, sier han og snakker om hvordan det har vært å se sitt eget ansikt på avisenes førsteside.

Jensen forteller at det har vært beintøft å bli fremstilt som «en av de verste politimenn i historien».

– Har stilt opp for Cappelen

– Jeg har stilt opp mye for mange, inkludert han som sitter borti stolen der, i mange år, sier Jensen og sikter til medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Den kampen jeg er gjennom nå er noe av det tøffeste for meg i mine 36 år i politiet, sier Jensen videre.

Han forteller om et ekstraordinært politiliv. Han bor på hemmelig adresse og har en del våpen, noe han mener det er grunn til.

Etter å ha fortalt om mer kjente sider av politijobben sin, forteller Jensen at han har hatt oppdrag få har visst om. Han forteller om hemmelige telefoner, hemmelige møter og hemmelige reiser. Dette skal ha vært noe som kun toppledelsen visste om, men som kolleger og ledere på lavere nivåer ikke skjønte hva dreide seg om.

– Dette prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi, og jeg kommer ikke til å si noe om det, sier Jensen.

Fluktplaner

Han er fullt klar over at han er en annerledes politimann.

– I politiet har vi noe som heter «moralpoliti». Det å være annerledes har hatt sin pris.

– Jeg er klar over at ikke alle liker meg, men det er den prisen jeg har vært villig til å betale, sier han og forteller at det har blitt en viktig del av livet hans ikke å være forutsigbar. Blant annet har han prøvd å velge stadig nye veier til og fra jobb.

– Jeg har alltid måtte tenke på fluktplaner. Det høres ut som en dårlig roman, legger han til og forteller at han har hatt våpen og penger tilgjengelig.

Forholdet til Cappelen kommer Jensen trolig til å komme mer inn på når han fortsetter sin forklaring onsdag.

– Jeg har ingenting vondt å si om Cappelen. Men det som har skjedd, er ikke helt fair, sier Jensen.

SMS-er til Cappelen

Før Jensen startet sin forklaring, holdt Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett.

Spesialenheten har sikret 1.523 SMS-er, eposter og andre kontaktpunkter mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

– Disse er sentrale bevis i seg selv, men vi kan ikke være sikre på hva kommunikasjonen betyr uten at vi kjenner til sammenhengen, sier Kleppe.

Hun fortalte også at Gjermund Cappelen har forklart til politiet at han siden 1993 har hatt en avtale om å betale Eirik Jensen 500 kroner per kilo hasj Cappelen innførte.

Spesialenheten viser til en kontantstrømsanalyse og at de ser en ukjent kilde til kontanter hos Eirik Jensen.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, avviser påstanden om hasjavtale.

– Det går ikke opp. Spesialenhetens etterforskning har vist at det ikke er riktig. Du kan jo regne selv og se at matematikken ikke stemmer, sier Elden.

– Det er bare tull, legger han til.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en verdi av minst 2,1 millioner kroner. Han skal ha medvirket til Cappelens innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og 2013.

Forsvarer får ikke vite alt

Eirik Jensens advokat har selv ikke fått vite detaljer om den tidligere politimannens hemmeligstemplede prosjekt.

– Det er litt spesielt at han nektes å forklare seg, sier forsvarer John Christian Elden.

Den tidligere politimannen forklarte seg tirsdag om sitt arbeid i politiet. Dette dreier seg mye om det kjente arbeidet mot MC- og gjengkriminalitet i Oslo, men også om det han omtaler som et «tungt prosjekt».

– Dette prosjektet er forankret på toppnivå i norsk politi, og jeg kommer ikke til å si noe om det, sa Jensen fra vitneboksen.

– Spesialenheten har fått retten til å stemple dette strengt hemmelig, så det får ingen her i retten vite noe om. Det er avsagt en kjennelse. Det eneste jeg vet om prosjektet og som jeg har bedt om å få nærmere opplysninger om, er kommet svartsladdet i retur. Så dette får jeg ikke lov til å vite noe om, utdyper forsvarer Elden.

Kjennelsen er avsagt med henvisning til paragraf 242a i straffeprosessloven, en bestemmelse som sier at påtalemyndigheten kan nekte en mistenkt og forsvareren innsyn i opplysninger som den ikke vil påberope som bevis i saken.

– Saken bygger på en rekke indisier som påtalemyndigheten påstår. Det er ledere som er skeptiske og får mistanke til ham fordi han er på politikammeret på merkelige tider av døgnet og er mye borte, og de vet ikke hva han gjør. Dette har altså en forklaring i det arbeidet han faktisk har. Da er det litt spesielt at han nektes å forklare seg om bakgrunnen for dette fullt ut, men han vil forklare seg så langt han får lov til, sier Elden til NTB. (©NTB)