Ei kvinne i 40-åra er meld til politiet, etter å ha blitt stoppa under ein køyretur i Langevåg, tysdag morgon.

- Kvinna blåste over tilllate verdi, og blir framstilt for utandingsprøve, heitte det på Twitter frå politiet i Møre og Romsdal litt etter klokka 07. Ein times tid seinare skriv ein vidare at kvinna blir meld for køyring i rus og at førarkortet er beslaglagt for liknande forhold tidlegare.