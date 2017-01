- Salget er tredoblet over de siste åtte årene og årets omsetting på 90 mill. er ny rekord i selskapets 57-årige historie, forteller adm.dir. Per Henning Vågen i Laader Berg i en pressemelding.

Laader Berg AS lager maskiner for produksjon av polyuretane-skum, myk skumplast, til møbel, madrasser, bilindustri, bekledning og sko-produsenter. De har utviklet sin egen prosess, kalt Maxfoam, og eksporterer maskiner nær sagt over hele verden.

Rekordvekst gir nye arbeidsplasser leverte i desember maskin nummer 500 og styrker markedsposisjonen med eksportandel på over 99 prosent og kunder i 90 land.

- Vi har truffet behovet i markedet godt med fleksible og kosteffektive løsninger, og vunnet kontrakter i Kina, Indonesia, India, midt Østen, Afrika, Europa og sør og mellom -Amerika, sier Vågen.

For å få ytterligere vekst og øke kapasiteten har Laader Berg investert i nytt bygg ved fabrikken på Flisnes, og tar dette fullt i bruk over de neste ukene.

Vokser med rekordfart i nedgangstid Laader Berg i Ålesund satte rekord og økte omsetningen sin med 45 prosent i 2015.

- I tillegg kjøper vi kapasitet fra det lokale næringsliv, som har spesialmaskiner vi ikke finner det formålstjenlig å investere i, sier Vågen.

Siste året er det også ansatt 10 nye medarbeidere.