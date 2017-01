Søkte etter overgrepsbilder på jobben

Ifølge en dom fra Sunnmøre tingrett skal mannen ha benyttet ei datamaskin på arbeidsplassen sommeren 2015 til å søke opp bilder som seksualiserer barn. Han skal også ha brukt en telefon til å søke opp lignende bilder.

Dette skal ha skjedd kort tid etter at mannen ble dømt for et lignende forhold.

Mannen forklarte i retten at han angrer på oppførselen og har søkt hjelp hos psykolog for å unngå å falle for fristelsen i framtiden.

Bildene ble ikke lagret på datamaskinen.

På grunn av lang liggetid hos politiet mente retten at mannen skulle få strafferabatt. Han ble derfor dømt til ubetinget fengsel i 90 dager. En mobiltelefon blir inndratt på grunn av bruk i en straffbar handling.