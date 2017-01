Stortinget sikret fortsatt pelsdyrdrift

Forslaget om avvikling av næringen ble som ventet nedstemt i næringskomiteen med 59 mot 43 stemmer. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.

Samtidig med avstemmingen gikk Stortinget også inn for tiltak som skal styrke dyrevelferden. Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink. (©NTB)