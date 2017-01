Tiltalt for voldtekt av jente (13)

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, skal mannen ved to anledninger ha forgrepet seg og voldtatt ei jente på Sunnmøre.

I grunnlaget for tiltalen heter det at voldtektene skal ha skjedd med ei jente som er under 14 år.

Strafferammen for voldtekt av barn under 14 år er fengsel i inntil 15 år ifølge Straffeloven av 2005.

Straffesaken mot sunnmøringen starter i Sunnmøre tingrett i slutten av januar.