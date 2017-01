Eirik Jensen presset om Cappelen som kilde

Eirik Jensen er tiltalt for å ha hjulpet hasjsmugler Gjermund Cappelen med innførselen av 13,9 tonn hasj. Dette er den største korrupsjonssaken mot en norsk politimann noen gang. Jensen er imidlertid ikke tiltalt for å ha brutt noen av de instruksene eller retningslinjene som regulerer politiets bruk eller omgang med kriminelle kilder.

Informant eller kilde

Aktor i saken, Kristine Schilling fra Spesialenheten, forsøkte å grille politimannen ved å vise til beslag i dokumenter funnet på hans egen datamaskin. Ulike varianter av instrukser og stillingsbeskrivelser fra flere år tilbake ble trukket fram.

Jensen ble bedt om å kommentere. Flere ganger forklarte han aktor at det var en forskjell mellom personer politiet omtalte som informanter og andre personer som ble omtalt som kilder.

– Jeg vet ikke om jeg forklarer meg utydelig, men det er rimelig store nyanser her. Det er store forskjeller mellom kilder og informanter, sa den pensjonerte politimannen.

Nedgraderte Cappelen

Han fortalte at Gjermund Cappelen først hadde vært en informant som hadde bidratt til oppklaring av en stor amfetaminsak i 1993. Denne erfaringen hadde imidlertid gitt Cappelen kraftig medfart i form av stoffavhengighet og paranoia. Selv om han hadde kommet til hektene igjen, ville Eirik Jensen ikke bruke Cappelen som informant igjen, men nedgraderte ham til en kilde i deres videre kontakt.

Dette medførte da blant annet at han ikke måtte følge det etter hvert svært strenge regelverket som gjaldt for omgang med informanter. Jensen traff Cappelen alene, og ofte uten å melde fra. Schilling ville vite om opplysningene Jensen fikk fra Cappelen ble rapportert tilbake til kolleger eller etterretningssystemet Indicia.

– Har du lagt inn opplysninger om Cappelen, spurte aktor

– Jeg har lagt inn informasjon fra Cappelen, men ikke på en måte som gjør at det går fram at det er fra ham, svarte Jensen.

Cappelen nervøs

Den medtiltalte hasjsmugleren var tydelig nervøs da Jensen onsdag startet ned å snakke om hvordan Cappelen først ble en informant for politiet i 1993. Jensen sa det var tungt for ham å avsløre Cappelens rolle som informant.

– Jeg synes det er ryddig å opplyse retten at det er vanskelig å komme utenom saker og navn. Det vil framkomme navn, dette synes jeg er problematisk, men vi kommer ikke utenom dette

Ifølge advokat Benedict de Vibe, som forsvarer 50-åringen, var det like før de reiste et krav om at retten skulle lukke dørene av frykt for at Cappelens sikkerhet skulle bli truet som følge av Jensens vitnemål.

Lukkes dørene?

Torsdag vil retten derimot få en begjæring om lukkede dører når Spesialenheten vil starte å spørre Eirik Jensen om hendelser knyttet til den påtalte hasjimporten. Det er særlig navn knyttet til hendelser høsten 2013 Spesialenheten vil ha beskyttelse rundt.

Da etterforsket politiet i Asker og Bærum Cappelens hasjnettverk med økende intensitet og fattet samtidig mistanke til om Eirik Jensen kunne ha en rolle i saken. (©NTB)