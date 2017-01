Finansavisen: – Røkke blokkerte Farstad-løsning

Ifølge Finansavisen skal Ocean Yield ha avvist et tilbud på en årlig betaling for disse båtene på 60 millioner kroner.

Det er Finansavisen som skriver dette onsdag. Det Aker-kontrollerte selskapet Ocean Yield bygget to ankehåndtere som de leide ut til Farstad på en såkalt bearboat kontrakt. Nå ligger begge båtene i opplag, mens Farstad må fortsette å betale dagleie til Ocean Yield. Skipene koster Farstad 180 000 kroner i dagrater og kontrakten går helt fram til 2025.

Aker selv avviser blankt at de torpederte avtalen. Sunnmørsposten snakket med Aker-direktør Øyvind Erikssen da bruddet med Siem ble kjent. Han sa da at Ocean Yield hadde akseptert betingelsene i avtalen med Siem, og at det måtte ha vært andre aktører som hadde blokkert avtalen.

Aker inviterer Farstad til forhandlinger – Dersom Farstad er interessert er Solstad klare for samtaler. Det sier konserndirektør i Aker ASA, Øyvind Eriksen.

Informasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, avviser at Aker eller Røkke har vært innvolvert rundt forhandlingene om Farstad.

- Dette er bare tull og tøys. Hverken Aker eller Kjell Inge Røkke har vært involvert så lenge Siem har hatt eksklusivitet, sier Kigen til Finansavisen.