Klokka 12 går alarmen

Varslingsanleggene testes to ganger i året, vanligvis klokka 12 den andre onsdagen i januar og juni.

Søk informasjon

Det er signalet «viktig melding – lytt til radio» som sendes ut.

– Signalet blir gitt med tyfoner slik: Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene, opplyser Sivilforsvaret.no.

Dette betyr: Søk informasjon. Signalet vil kunne bli brukt ved alle typer hendelser der myndighetene mener det er akutt fare. Staten har selv nettsiden Kriseinfo.no.

– Ved reelle hendelser er tyfonene et redskap for å gjøre befolkningen oppmerksom på at det vil bli gitt viktig informasjon. I fredstid kan slik varsling være aktuelt for eksempel ved gassutslipp fra industri, opplyser Sivilforsvaret.no.