Ønsker å trekke seg som varaordfører

Varaordfører Geir Peter Aure ønsker å trekke seg fra vervet som varaordfører i Ørskog, melder NRK Møre og Romsdal.

– Jeg har hatt utfordringer i den sivile jobben min. I den utstrekninga som ordføreren har vært borte her blir det utfordrende å få inn vikar når en sitter i en lederstilling, sier han.

Ørskog-ordfører Karen Simonnes Aanes har vært sjukmeldt i lengre tid, og er nå sjukmeldt 50 prosent fram til 27. januar.

Aure har tidligere gitt uttrykk for at han opplever å ikke ha fått nok informasjon om oppgavene han skal ta over som varaordfører, men avviser overfor NRK at det er samarbeidsproblemer mellom han og ordføreren er grunnen til at han søker om fritak.