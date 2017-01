Fincantieri forlenger bud på Vard

Den italienske majoritetseieren i Vard nådde ikke målet om å få kontroll over mer enn 90 prosent av aksjene i skipsbyggerkonsernet.

Fincantieri forlenger derfor igjen budet til aksjonærene i nye to uker til 2. februar, ifølge en børsmelding torsdag.

Langt fra målet

Ifølge den siste oppdateringen fra 2. januar kontrollerte de knappe 73 prosent av aksjene med betingelsene som da gjaldt for å kjøpe aksjene.

Italienerne hadde som mål å få kontroll på over 90 prosent, for deretter å ta Vard av Singapore-børsen.

Det opprinnelige budet var betinget av at de fikk tilslag på en såpass stor andel, som ville ført til at de resterende Vard-aksjene ble tvangsinnløst.

Vil fortsatt av børs

Torsdag opplyser Fincantieri at de har fått støtte fra myndighetene om at de kan senke denne terskelen til 50 prosent og at de vil arbeide for å ta selskapet av børs frivillig.

I praksis innebærer dette at italienerne ønsker å kjøpe aksjene uten forbehold, ettersom de per i dag kontrollerer drøyt 55 prosent av aksjene.

Det er ventet at det kommer en ny børsmelding som vil beskrive tilbudet nærmere.

En firedel av prisen

Budet på 0,24 singaporedollaer per aksje verdsetter Vard-konsernet til rundt 1,7 milliarder kroner.

For fire år siden la Fincantieri 3,3 milliarder på bordet for å kjøpe halvparten av selskapet som da het STX, hvor de fortsatt sitter med aksjemajoritet. Nå vil de kjøpe opp resten av de drøyt 44 prosentene av aksjene i Vard.

Vard har fem verft i Norge, blant dem Brattvåg, Langsten, Aukra og Søviknes.