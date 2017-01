Håpar på opning på Ørskogfjellet i helga

– Vi jobbar hardt for å få starte opp anlegget viss det blir snø, seier Marianne Lied Sæter som er leiar i det nokså nystarta Ørskogfjell Skilag.

På dagtid torsdag var det ikkje forhold til å opne anlegget, men både torsdag og fredag er det meldt snø på fjellet.

Tekniske problem

Eldsjelene som står bak skilaget som skal berge Ørskogfjell skisenter, har stått på for å gjere anlegget klart til opning.

– Vi har litt tekniske problem. Det er eit eldre anlegg, og vi har utfordringar med trakkemaskiner, seier Sæter.

T-krokheisen og skibandet er i orden og klart til bruk. Hovudtraseen med det største skitrekket er derimot ikkje klart, sidan fleire pålegg må rettast før trekket kan takast i bruk.

Vil overta anlegget i år

Skisenter svever i det blå Aksjekapitalen er brukt opp og styret er i oppløysing. Framleis håper eigarane på drift av Ørskogfjell Skisenter til vinteren.

Skilaget er eit idrettslag som har som mål å skape aktivitet i skianlegget som i dag er eigd av Vestnes kommune. Dei er i gang med ei massiv medlemsrekruttering.

I første omgang leiger dei skitrekket av kommunen.

– Vi inngår leigeavtale med intensjon om å overta anlegget i 2017, seier Sæter.

Skryter av dugnadsinnsatsen

Ørskogfjellet: Inviterer "alle gode krefter" til å redde skianlegg En rekke entusiaster inviterer til stordugnad for videre drift av Ørskogfjell skisenter.

Skilaget samarbeider no med kommunen og Ørskogfjell Skisenter AS for å setje anlegget i stand.

Sæter skryter av dugnadsgjengen som i to månader har stått på for å få drift i skianlegget.

Skal få overskot

Skilag vil sikre drift på Ørskogfjellet Selskapet Ørskogfjellet skilag vil sikre videre drift av skisenteret på Ørskogfjellet.

Skilaget har fått rundt 100 medlemer, og dei jobbar for å få sponsorar.

Laget vil ta over skisenteret utan gjeld. Noko anna er uaktuelt.

– Vi ønskjer å drive med overskot, og det kan vi få til med veldig nøktern drift. Med stram økonomistyring har vi god tru på at vi skal få det til å gå rundt, seier Sæter.

Skilaget satsar på familietilbod, til familievennlege prisar, men vil også sikre eit tilbod til folk som ønskjer seg til topps i skianlegget.