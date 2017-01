Lukkede dører i Jensen-saken

Det var Spesialenheten for politisaker som begjærte at dørene skal lukkes, og at presse og publikum dermed ikke får være til stede under denne delen av forklaringen.

Spørsmålet ble behandlet av Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Siden fredag er rettsfri dag, vil det først slå inn når Spesialenheten for politisaker fortsetter sin utspørring av den korrupsjons- og narkotikatiltalte og nå pensjonerte politioverbetjenten mandag. Trolig blir det lukkede dører det meste av mandagen.

Hva aktoratet vil ta for seg i delen som det er begjært lukkede dører for, er ikke kjent, men det dreier seg om tiden rundt pågripelsene av medtiltalte Gjermund Cappelen og Eirik Jensen selv. Dette skjedde henholdsvis i desember 2013 og februar 2014.

Korrupsjonstiltalt

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han skal ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Han er også tiltalt for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner. Jensen er også tiltalt for å ha til sammen ni uregistrerte skytevåpen i hjemmet, på sitt kontor og på en fritidseiendom i Sverige, og for at fem skytevåpen og to vitale våpendeler ikke ble oppbevart forsvarlig nedlåst.

Gjermund Cappelen er tiltalt etter straffelovens paragraf 162, den såkalte proffparagrafen, for ved 76 anledninger å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993-94 og 14. november 2013. Påtalemyndigheten har videre lagt ned påstand om inndraging av en større sum, begrenset oppad til 825 millioner kroner. (©NTB)