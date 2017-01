Tresfjordbrua ble stengt etter trafikkuhell

Oppdtatert: Ved midnatt kom meldingen fra politiet om at vegen er ryddet, og det er normal ferdsel over broa.

Brua blir stengd i nokre timar framover på grunn av opprydding. Omkøyring mogleg via Tresfjord, opplyser politiet på twitter nokre minutt før klokka 22 torsdag kveld.

- For trafikken til og frå Vestnes er det manuell dirigering, opplyser vakthavande operasjonsleiar Kenneth Sætre til smp.no.

Hengaren frakta materialar eller trelast, dette ligg strødd på vegen.

- Last ligg i vegen, det er dette som tar tid å rydde opp, seier Sætre.

Velta i rundkøyring

Dermed kom det kontrabeskjed etter at politiet ein halvtime før opplyste på twitter at den velta trailerhengaren var fjerna og at det var redusert fremkommelighet.

- Dei har fått hengaren laus, og då skal det ikkje ta så lang tid før vegen er opna, sa vakthavande operasjonsleiar Kenneth Sætre til smp.no klokka 21.15.

Etter det politiet kjenner til, har det ikkje oppstått personskade.

Årsak til hengarvelten er ikkje kjend.

- Om det er last som har forskuva seg, eller om bilen har vore utanfor vegen, eller om det er andre ting som har skjedd, det får etterforskinga vise, seier Sætre til smp.no.