Smøla beholder lensmannen

Politimester Ingar Bøen foreslo at kontoret på Smøla skulle legges ned, men ble overprøvd av Humelgård.

- Det er såpass mange personer som får lengre reisevei til et tjenestested som gjør at vi velger å opprettholde kontoret på Smøla, sa politidirektøren da han presenterte det nye kartet over lensmannskontor.

Utover det følger han forslaget fra Bøen.

Tallet på lensmannskontor reduseres fra 340 til 221.

- 98,6 prosent av landets befolkning vil med denne strukturen ha mindre enn 45 minutters reisetid til nærmeste tjenestested, påpeker Humlegård.