Stortingspresident avviser kritikk fra kontrollkomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte denne uka et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) skulle evalueres.

Thommessen fastholder at han ikke kan se grunnlaget for kritikken, men sier presidentskapet vil foreta en grundig vurdering.

Komiteen mener presidentskapet ikke hadde lovhjemmel til å gi fritak for taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget i forbindelse med evalueringen.

– Presidentskapets oppfatning var at loven ga grunnlag for det. Dette er et av de spørsmålene vi vil se nærmere på. Så langt mener presidentskapet at vi har hatt hjemmel for alle handlinger foretatt i denne saken, skriver Thommessen.

Han stiller seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt tilbake viktige opplysninger, en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten. Meldingen ble lagt ut på Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år, påpeker stortingspresidenten.

Svaret til komiteen vil foreligge så snart presidentskapet har behandlet saken, opplyser han.

Vurdere å gå?

Jussprofessor Eivind Smith sier til NTB at han selv ville vurdert å gå av om han var stortingspresident.

– Hvis dette i hovedtrekk skulle bli stående, vil resultatet kunne bli at et enstemmig Stortinget uttrykker en krass kritikk av presidentskapet. Det vil i seg selv være en uvanlig reaksjon, sier Smith, som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Hva stortingspresidenten eller andre i presidentskapet vil gjøre med det, er opp til dem selv. I deres sted ville jeg kanskje vurdere å be om å bli fritatt fra vervet, sier han til NTB.

Han tar forbehold om at presidentskapet kan ha opplysninger som endrer bildet.

– Ikke lovhjemmel

Bakgrunnen for saken er ikke bare den tilliten vår demokratiske kontroll med de hemmelige tjenestene er avhengig av, men tilliten til at demokratiets kjerneorgan, nemlig Stortinget, fungerer, understreker Smith.

Han mener det er åpenbart at presidentskapet ikke hadde hjemmel i loven til å frita EOS-utvalget fra taushetsplikten i forbindelse med evalueringen. Han sier videre at det er «mildt sagt spesielt» at presidentskapet later til å ha forsøkt å hindre at en hastemelding fra EOS-utvalget kom til Stortingets kjennskap.

– Da den omsider kom opp i Stortinget, skjedde det i en form som gjorde det var sannsynlig at innholdet ikke ville bli oppdaget, sier han.

Hard kritikk

Fra kontrollkomiteen er kritikken hard, også fordi presidentskapet skal ha forsøkt å endre mandatet til evalueringsutvalget, som ble ledet av Bjørn Solbakken.

– Jeg ser særlig alvorlig på at presidentskapet i virkeligheten ba om at et vedtak i Stortinget ikke skulle bli fulgt opp. Hadde for eksempel en statsråd gjort det, hadde det vært grunnlaget for en kontrollsak, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

Også Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener saken er meget alvorlig.

– For det første har presidentskapet skrevet brev til Solbakken-utvalget om at det som var Stortinget vilje, nemlig å se på utenlandske tjenesters overvåking av norske borgere, ikke skulle være med i mandatet, sier han.

– For det andre har presidentskapet i flere måneder ligget i strid med EOS-utvalget når det gjaldt den juridiske hjemmelen for å få tilgang til hemmeligstemplet materiale. (©NTB)