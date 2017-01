Trafikkulykke i Ørskog

Politiet på Sunnmøre melder at det har vært en trafikkulykke mellom to personbiler ved Abelseth i Ørskog kommune.

Stengt veg

Klokka 11.16 melder politiet at vegen er stengt på stedet. Det blir omkjøring for personbiler via Solnørdalen. Tyngre kjøretøy må vente.

– To personer er lettere skadet. Kjøres til sjukehus, opplyser politiet.

Også en hund ble skadet i ulykka, og er brakt til veterinær.

Statens vegvesen bekrefter klokka 11.22 at E39 er stengt.

Like før klokka 12 melder politiet om at vegen er åpna for fri ferdsel.

- Det er svært glatt både i Ørskog og andre steder på Sunnmøre. Folk må være forsiktige, sier operasjonsleder Borge Amdam.

