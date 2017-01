Krasja bilen de hadde stjålet - fortsatte i stjålet båt

En mann i 40-åra fra Ålesund er i Fjordane tingrett dømt til 21 dagers betinga fengsel for bilbrukstjuveri og for å ha stjålet en båt.

Hendelsene han nå er dømt for fant sted i oktober 2014: Ifølge dommen kjørte mannen og en annen mann, fra Førde i en stjålet bil. De to kom seg nesten til Svelgen, men der krasja de.

Etter å ha stukket fra bilen tok de to seg så videre i en båt de stjal. Dette visste imidlertid ikke nødetatene.

- De rykket ut til en forlatt, krasjet bil, hvor en ikke kunne utelukke at de som eventuelt hadde vært i bilen var skadet. Som følge av dette ble det iverksatt en leteaksjon, heter det i dommen. Først over en time etter at politiet kom til stedet fikk en melding om at de to mennene hadde tatt seg inn i en bolig.

Det at handlingene har medført en betydelig ressursbruk fra nødetatene taler i straffskjerpende retning. Det samme gjør det at bilen de stjal ble påført omfattende skader, og påtalemyndigheten mener etter dette at forholda i tiltalebeslutninga i utgangspunktet kvalifiserer til ei kortere ubetinga fengselsstraff. Når de likevel har endt opp med ei betinga fengselsstraff, der mannen slipper å sone dersom han unngår nye lovbrudd de to neste åra, kan dette i hovedsak tilskrives den lange tida som har gått før saka kom opp. Selv om noe av dette ifølge dommen skyldes at mannen ikke har vært villig til å la seg avhøre, heter det likevel at saka har tatt lenger tid enn forholda skulle tilsi og at det også er tale om rein liggetid.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først meldte om saka.