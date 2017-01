– Kjempefine forhold med masse snø

Blant de tilreisende var far og sønn, Audun G. Lunde og Ola Lunde Naalsund fra Vestnes.

– Vi har tatt turen for å teste de nye skiene våre, dette er såkalte "Randonee-ski" som er en type topptur ski sier Ola.

Til tross for fine skiforhold har ikke skitrekket kunnet åpne for sesongen enda.

– Vi har stiftet et nytt Idrettslag som skal drive skisenteret og vi har jobbet med å starte opp driften nå i to måneder. Planen er å åpne for kveldskjøring nå kommende tirsdag, sier leder i Ørskogfjell Skilag Marianne Sæter.

