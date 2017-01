Litt klabbeføre på storutfartsdagen

Det er stor utfart til skisentra i distriktet, søndag.

Til grunn ligger bra vær, og ikke minst at det de siste dagene har kommet en god del nysnø.

Alle så nær som ett alpinsenter melder at de er åpne. Unntaket er Ørskogfjellet, der det heter at en av sikkerhetsmessige årsaker må holde stengt, søndag. Bakgrunnen skal være at det under testkjøring er oppdaga tekniske feil som må utbedres før anlegget kan åpne.

Bøter på Strandafjelllet

Selv om det jubles hos langt de fleste driverne, har det også vært litt klabbeføre:

På Strandafjellet melder politiet ved 13-tida om svært stor utfart og at mange har parkert langs fylkesvegen.

- Parkeringsplassen var vel full alt før klokka 11. Det er en super dag som vi ønsker at flest mulig skal få nyte. Samtidig kan ikke parkeringa langs vegen være til hinder for trafikken, eller på anna vis bryte med lover og regler. Noen vil derfor oppleve å bli bøtelagt: For eksempel vil det å parkere på busslomme resultere i ei bot på 900 kroner, sier operasjonsleder Trygve Ødegård.

Strømstans i cirka en time på Fjellseter

Ved Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter gjorde en feil på strømnettet at alle trekk i anlegget blei stående stille i nesten en time fra klokka 12. 12.45 blir anlegget imidlertid meldt å være i gang igjen, og senteret varsler at de vil holde åpent en time ekstra.

– Fullstendig krise. Dette er årets beste dag. Jeg håper de finner ut av et raskt, sa driftsleder Ole Robert Strømme til NRK Møre og Romsdal.

Væromslag i vente

Er du sugen på å stå på ski kan det være lurt å benytte seg, dersom du har mulighet nettopp i dag. Over helga ventes nemlig et solid væromslag med plussgrader også i fjellet.

