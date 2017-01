Avslørte hasjkjøp i Ålesund

I løpet av de første månedene i 2016 gjennomførte politiet kommunikasjonskontroll av et mobiltelefonnummer som ble benyttet av tre albanere for avtaler om salg av narkotiske stoffer.

Ifølge en dom i Sunnmøre tingrett ble en sunnmøring i 20-årene avslørt som kunde av albanerne.

- Han kom i kontakt med dem gjennom en bekjent. På telefon ble det avtalt kjøp av 50 gram hasj. Salget ble gjennomført ved en skole, heter det i dommen.

Mannen, som har utviklet et rusproblem kjøpte også kokain ved et par anledninger.

– Kodespråk som "brown" for hasj og "expensive one" for kokain ble brukt.

Sunnmøringen har de siste månedene vært til behandling for rusproblemene, og retten mener derfor at en betinget fengselsstraff er passende.

Han ble dømt til 27 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han må i tillegg betale 4.000 kroner i bot.