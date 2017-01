Hørte du at det smalt på søndag? Det var trolig en meteor

Over hele Sunnmøre ble det meldt om en mystisk lyd på søndag i 14-tiden.

– Vi hørte tre markante smell, som kunne minne om dynamitt-sprengning, skriver en leser fra Haram.

Sunnmørsposten har sett meldinger fra folk i alt fra Haram, Valldal, Ålesund, Fjellsetra og Hjørundfjorden som hørte smell - og på Facebook har debatten gått: Var det jegere, tordenvær, jordskjelv eller kanskje et fly?

Sunnmørsposten har ringt til både Luftforsvaret, politiet og Meteorologisk institutt. Ingen hadde noen forklaring på lyden. Heller ikke jordskjelv.no meldte om noen aktivitet på søndag.

Men mandag kveld meldte TV2 om det som trolig er forklaringen. Søndag fikk værvakten i TV 2 tips fra folk som meldte om et merkelig lysfenomen på himmelen. Årsaken, ifølge Norsk Meteornettverk, var trolig en meteor.

Eksploderer i lav høyde

Kan en meteor ha vært årsaken til den mystiske lyden?

– Det kan ha vært det, hvis lyden ble hørt sånn cirka klokka kvart på to på søndag, sier Tor E. Aslesen i Norsk Meteornettverk til Smp.no.

– Når en meteor eksploderer i forholdsvis lav høyde - 15 til 20 kilometer over bakken - så vil en lyd kunne høres sånn cirka to-tre minutter etterpå. Den kan lage et smell, eller et svakt tordenskrall. Jeg har aldri hørt det selv noen gang, sier Aslesen entusiastisk.

Det finnes mikrofoner på ulike steder som brukes til å lytte på aktiviteter i lufta.

– Han som jobber med dette hos oss har ikke rukket å gå gjennom opptakene vi har fra søndag ennå, så det kan hende at vi vil finne ut mer da, sier Aslesen.

Ildkule

Meteornettverket har fått inn flere rapporter om ei ildkule synlig i fullt dagslys. Observasjonene kommer fra Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Rogaland. Nettverket har ikke klart å finne ildkulen igjen på sine kameraer, men har publisert bilder med en markering av hvor meteoren trolig passerte.

– Det vi vet er at sånn cirka 13.46 så kom det et ganske tydelig glimt på himmelen, som varte i tre-fire sekunder, kanskje fem. Her på Østlandsområdet var det litt lavt i horisonten. Det tyder på at det er en meteor som kan gi nedfall, sier Aslesen, som håper flere vil melde inn opplysninger som gjør det lettere å lokalisere eventuelle steiner.

– Vi vet ikke eksakt hvor den eventuelt har gått i oppløsning og hvor steinene er. Vi håper at noen har tatt et bilde, for eksempel, så man har noe å peile etter. Det hadde jo vært artig om vi kunne fått lokalisert den. Kanskje noen er så heldige at de finner den i snøen, sier han.

– Sjeldent

– Hvor ofte skjer dette?

– La oss si at det er en gang i året, i alle fall noe rundt det. Slike observasjoner er avhengig av klart vær, helst natt, for da er det lettere å se lyset. Meteorene i verdensrommet bryr seg jo ikke om det er natt eller dag, men den må være ganske sterk for å bli sett om dagen. Det skjer kanskje hvert tiende år, sier han.

– Så dette er ganske sjeldent?

– Ja, det er ganske sjeldent at en kan se det. Den må jo ha en lysstyrke i alle fall som måneden, så det er ganske sterke ting, sier Aslesen, som håper de etter hvert får inn mer data slik at de kan si noe mer om størrelse og fart.

Så har han altså følgende oppfordring til dere der ute: Hold utkikk etter mørke steiner som ligger på underlige steder! Kanskje ligger de i snøen i fjellheimen et sted.

– Og hvis lyset var så sterkt, vil man gjerne også ha et hull i bakken. Og så er det fint om de som finner en slik stein ikke tar direkte i den, men bruker hansker. Den er ikke farlig, men forskerne er veldig interesserte i ferske romsteiner for å kunne finne ut mer om hva som har skjedd før den traff jorda.

– Hvor store vil disse steinene være?

– Det er umulig å si. Kanskje på størrelse med en knyttneve.