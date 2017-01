– Kjørte rundt og onanerte i fart

Sunnmøringen innrømmet i retten i dag en rekke episoder av blotting ved forskjellige barneskoler i Ålesund, men nektet for fire tilfeller i Ålesund og Sula. Totalt er mannen tiltalt for sekuselle overgrep i 37 tilfeller mot 21 forskjellige barn, både via nettet, nedlasting og oppbevaring av sekualiserte bilder og filmer av barn og en rekke tilfeller av blotting ved barneskoler.

I utgangspunktet ønsket ikke mannen å forklare seg, fordi han mente han ikke greide seg, men mannen svarte likevel på spørsmål fra tingrettsdommer Knut Anders Oskarsson og aktor, politiadvokat Cathirn Remøy.

– Det er dessverre en omfattende tiltale, men jeg mener jeg ikke har en pedofil legning, det har heller vært sånn at jeg har kjent på en spenning, sa mannen.

Siste årene

Mannen forklarte retten at det var de siste fem årene han hadde begynt aktivitetene rettet mot barn.

– Jeg kom tilfeldigvis inn på en side på nettet, en prateside, og ble mer og mer aktiv. Jeg vet ikke hvor mange jeg var i kontakt med på disse sidene, men jeg har alltid sagt hvor gammel jeg er, forklarte han..

Blotting

Mannen forklarte at han begynte med blottinga i 2013.

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor, men det trigget meg på en måte at jeg kunne bli avslørt, sa han.

– Tenkte du på barna, spurte Oskarsson?

– Jeg trodde ingen hadde sett meg, det var ikke det at barna så meg som gav meg et kick. Alt skjedde når bilen var i fart, kan hende vinduet har vært nede, jeg åpnet buksene og onanerte mens jeg kjørte bil, forklarte mannen.

På nettet

Sunnmøringen forklarte seg oså litt om aktiviteten på nett. Han er tiltalt for å en rekke ganger ha vist seg naken for gutter ned i 12-årsalderen via diverse chatteprogram, samt å fått barna til å utføre diverse seksuelle handlinger via nettet.

– Noen ganger skjedde disse handlingene fordi jeg ba dem om det, noen ganger skjedde det uansett, mener mannen.

Han angrer kraftig på det han har gjort

– Det er forferdelige greier, men jeg trøster meg med at de kunne trykke meg vekk, men det er en tynn unnskyldning. Jeg har ødelagt mye både for barna og familien min og det har gått nedenom og hjem for meg. Jeg mistet jobb med bakgrunn i denne saken, jeg fikk tilbud om å si opp sjøl. Familien er knust, forklarte mannen.

– Jeg tenker også på at barna har det trasig og jeg blir kvalm når jeg tenker på det jeg har gjort. Jeg er sikker på jeg ikke vil gjøre det igjen, forklarte mannen.