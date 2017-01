Langøy ut av Farstad-styret

I en børsmelding kommer det fram at Leif-Arne Langøy går ut fra styret i Farstad Shipping. Årsaken er ifølge NRK tilknytningen Langøy har til Aker, og at han mener han er inhabil i arbeidet med refinansieringen av Farstad.

Styreleder Sverre A. Farstad er takknemlig for innsatsen Langøy har gjort i styret.

Tidligere mandag kom det en børsmelding om at Farstad Shipping har fått en ny avtale med kreditorene som gjør at de slipper å betale på gjelda fram til 28. februar.

Rederiet har en rekke ganger fått forlenget en såkalt stand still-avtale for å komme i mål med en refinansiering av selskapet. Markedet reagerte mandag formiddag med å sende Farstad-aksjen nedover på børsen.

Mandag opplyser rederiet også at Aker-kontrollerte Ocean Yield vil la være å kreve leie for de to ankerhåndtererne Far Senator og Far Statesman for januar og februar måned.

Bare for Far Statesman som ligger i opplag på Humla utenfor Ålesund, betyr dette gjeldslettelser på 1,2 millioner kroner i uka.

5. januar ble det kjent at Farstad og Kristian Siem ikke kom i mål med en avtale alle kunne bli enige om.