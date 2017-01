Vinterglatte veier i Møre og Romsda

I Ørsta ble det meldt om en kollisjon mellom to biler i sentrum like før klokka 7. To personer ble tatt med i ambulanse for sjekk.

– Den ene bilføreren anmeldes for brudd på vikeplikt. Førerkortbeslag, opplyser politiet.

Seint søndag kveld ble en bilfører fraktet til Ålesund sjukehus etter en utforkjøring ved Glomset på fylkesveg 656.

Også i Nordmøre og Romsdal har det vært flere trafikale problemer:

* Politiet melder at en bil stod i brann på fylkesveg 62 ved Lergrovika i Molde. Ved 08.30-tida opplyser politiet at brannen ble slukket raskt og at det ikke skal ha kommet personer til skade.

* På fylkesveg 62 ved Gussiås (Nesset) kjørte en lastebil av veien. Like før klokka 07 opplyste politiet at det er omkjøring via Nyjordsvegen på fylkesveg 407.

* FV 682: Politiet melder klokka 06.57 om en trafikkulykke ved Folden i Aure. To biler støtte sammen, ingen personskader.

* Molde/Istad: Bilberging medfører delvis sperret vei. Omkjøring på stedet.

Smp.no følger saken