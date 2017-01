Fyllekjørte for å kjøpe sukker til kakebaksten

Ei kvinne fra Sunnmøre er dømt til 22 dagers fengsel og ei bot på 40.000 kroner for promillekjøring, etter at hun like før jul satte seg bak rattet og kjørte bil, til tross for at hun hadde drukket alkohol.

Kvinna har tilstått det hun nå er dømt for, og forklart at hun hadde drukket fire halvlitere en kort periode før hun kjørte den tre-fire minutter lange turen til butikken, men at det eneste hun tenkte på var at hun måtte kjøpe sukker til kaka hun bakte.

Ved butikken kjørte kvinna inn i en bil, og først da hun dulta borti denne tenkte hun på at hun var berusa, står det i dommen. Utåndingsprøve tatt rundt to timer etter kjøringa viste en alkoholkonsentrasjon på 0,86 milligram per liter luft, og selv om kvinna har forklart at hun ikke trodde at hun var så påvirka som prøven viste, har hun også opplyst at en tidligere slankeoperasjon gjør at hun blir raskere berusa.

I tillegg til fengsel og bot er kvinna fradømt førerretten i to år og tre måneder. Til fradrag kommer tida der førerkortet har vært beslaglagt.

Før hun får tilbake sertifikatet må hun gjennom full ny førerprøve.