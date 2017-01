Ved to anledninger skal mannen ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år. Mannen var i midten av 20-årene da overgrepene skjedde.

Strafferammen etter §300 (2005) er fengsel fra 3 til inntil 15 år.

Det er statsadvokaten som har tatt ut tiltalen, og rettssaken skal opp for Sunnmøre tingrett 26. januar.

Det er ikke kjent om mannen erkjenner straffskyld.