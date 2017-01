– Halvparten får store bompengeutgifter - resten slipper unna

Hva mener du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet nederst!

Bypakken skal nok en gang til behandling for politikerne i Ålesund.

I det siste forslaget fra administrasjonen, er det foreslått bomsnitt i sentrum øst for Ysteneset, Lerstad/åse og Spjelkavik/Brusdal/Blindheimsbreivika.

Det vil innebære blant annet at Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram med sine ca. 20 000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum, det samme gjelder innbyggere i Ålesund vest, Hessa og Skarbøvik.

– Forskjellsbehandling

Opposisjonspolitiker Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista reagerer sterkt på forslaget:

– Halvparten av byens befolkning får store bompengeutgifter, mens den andre halvparten kan slippe billig unna. Dette vil skape betydelig forskjellsbehandling – alt etter hvor du bor i og rundt Ålesund, skriver han i en kommentar til Sunnmørsposten – og utdyper:

– Dette vil si at cirka 48.000 personer får bomfri atkomst enten til sentrum eller Moa. De 14.000 som bor mellom Klipra og Lerstadtunnelen, må betale både for å komme til sentrum og til Moa, herunder også flyplassen og sykehuset. Likedan blir det for de 9.000 som bor øst for Blindheimsbreivika i Ålesund pluss de som kommer til byen med bil enten fra Sula eller fra Indre og Søre Sunnmøre.

Knutsen konkluderer:

– Det såkalte kost/nytte-prinsippet, at de som betaler for tiltakene skal få direkte nytte av disse, er strukket minst like langt som en rimelig spenstig gummistrikk.