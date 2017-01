– Vi måtte handle ut fra at det kunne være et ekte våpen

Aagård forteller at skoleledelsen ble gjort oppmerksom på en snapchat-video som ble lagt ut av en elev på skolen tidligere i dag.

– Det var en video som viste en våpenlignende gjenstand som ble tatt frem i klasserommet og så lagt i en skolesekk. Skoleledelsen ble gjort oppmerksom på videoen av personer i skolemiljøet, og ledelsen varslet politiet, forteller Aagård.

Agerte

Aagård sier skoleledelsen ikke hadde mulighet til å avgjøre om pistolen var ekte eller ikke. I ettertid viste det seg å være en softgun.

– Vi måtte agere ut fra at våpenet kunne være ekte, og ta de forholdsregler vi måtte, sier rektoren.

Pågripelsen av de to elevene som var innblandet pågikk uten dramatikk.

Debreefing

Aagård forteller at elevene som var i det aktuelle klasserommet fikk debreefing av politi og skoleledelse og at det ble avholdt allmøter for både personalet og elevene i ettertid.

– Hva som nå skjer videre i saken må politiet kommentere, sier rektoren.

Hun har aldri tidligere vært borti at elever tar med softgun på skolen.

– Og det er sjølsagt heller ikke tillatt, sier Aagård.