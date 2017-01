Fekk ikke køyre vidare på desse dekka

Det var store sprekker i bremseskivene, melder vegvesenet på Twitter. Ein bilførar fekk også køyreforbod for manglande sikring av last.

1 bilførar fekk bruksforbod på grunn av store bremsefeil (sprekker i bremseskive), og 1 fekk køyreforbod for manglende sikring av last #Kjøs pic.twitter.com/LscSb8I1R4 — Statens vegvesen (@VegvesenVest) January 18, 2017

Vegvesenet tek ofte både bilførarar og lastebilsjåførar i kontrollar ved Kjøs i Hornindal. Tysdag fekk fleire sjåførar bruksforbod på grunn av ting i frontruta. Ein sjåfør vart også teken for brot på køyre- og kviletid - til tross for at sjåføren hadde prøvd å snike seg unna ved å manupilere fartsskrivaren med ein magnet.