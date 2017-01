Flytter bom i ny bypakke-behandling

Bypakken skal nok en gang til behandling for politikerne i Ålesund. Ett stridstema har vært de såkalte bomsnittene, altså hvor de ulike bomstasjonene skal ligge.

Det er forslag om tre bomsnitt i Ålesund kommune:

Sentrum (Øst for Ystneset)

Lerstad/Åse Vest

Spjelkavik/Brusdal/Blindheimsbreivika

Bystyret ba administrasjonen spesielt vurdere flytting av bomsnittet i sentrum lenger øst. Dette har administrasjonen nå gått inn for, de foreslår at bomsnittet flyttes øst for Ystneset.

Det innebærer blant annet at Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram med sine ca. 20 000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum, det samme gjelder innbyggere i Ålesund vest, Hessa og Skarbøvik.

I tillegg er bomsnittene i indre bydel endra. Vegvesenet anbefalte plassering av bommer på av- og påkjøringsrampene til E39, og det har rådmannen nå tilrådd.

Det betyr at det ikke blir bommer på E39 fra Brusdalen via Moa og Blindheimsbreivika, men altså på alle tilkomstveger langs denne hovedvegen.

Smp.no kommer med mer