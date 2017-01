To elever pågrepet ved skole

Flere politibiler rykket onsdag ut til en skole i området Volsdalen i Ålesund.

– Klokka 10.15 i dag fikk vi melding om at det hadde blitt fremvist et våpen innendørs på en skole. Vi rykket umiddelbart ut med alt vi hadde av tilgjengelig personell, og klokka 10.36 hadde vi kontroll på to personer, begge under 18 år, som vi mener har vært involvert i denne episoden. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, sier operasjonsleder i politiet, Magne Tjønnøy.

Lagt ut på sosiale medier

Trusselsituasjonen har skjedd på Ålesund videregående skole på Volsdalsberga. Ifølge operasjonssentralen til politiet er to personer pågrepet etter truende oppførsel.

– Hvilket type våpen ble fremvist?

– Det vet vi ikke. Våpenet er beslaglagt, men jeg har ikke her og nå oversikt over hvilket type våpen dette er, sa Tjønnøy til smp.no like før klokka 11.00 onsdag.

Ingen personer skal være skadd.

– Hvordan fikk dere kjennskap til saken?

– Våpenet ble vist på sosiale medier. Videre ble vi varslet via utenforstående.

– Ble noen truet?

– Nei, så vidt vi kjenner til er det ingen som har blitt truet.

Operasjonsleder Magne Tjønnøy kaller saken meget alvorlig.

Alvorlig sak

– Å vise fram et våpen på denne måten er dramatisk for elever og ansatte, og kan skape frykt.

– Hva skjer på stedet akkurat nå?

– Nå prøver vi å bringe situasjonen tilbake til normalen. Det er naturlig at det vil bli litt etterarbeid etter en slik hendelse.

Vår reporter Arne Per Andersen er på stedet. Han ser flere uniformerte og bevæpnede politifolk.

Også ambulanser og brannvesen rykket ut, men nødetatene har ved 11-tiden avsluttet på stedet.

Soft-gun

Innsatsleder Olav Ramnefjell på stedet forteller til Sunnmørsposten at det på sosiale medier ble vist fram at noen hadde med seg et våpen.

– Dette ble tatt på alvor, men viste seg å være en såkalt soft-gun.

Pågrepet i klasserom

– Alle ressurser kjørte til stedet, både sivile og uniformerte. Det er pågrepet to elever inne i et klasserom. Vi har kontroll på våpenet og all dramatikk er nå over. Vi iverksetter etterforskning, sier Ramnefjell klokka 11.10.

Etter en taktisk vurdering gikk politiet inn på skolen i sivilt og hentet ut de to elevene.

De øvrige elevene på skolen ble ikke evakuert.

Skoleledelsen ønsker ikke å uttale seg om saken, og ønsker at all kommunikasjon skal gå via politiet.

Smp.no kommer med mer