– Dårleg bidrag til forvaltning

Det tilsvarar eit uttak på 19,4 prosent av totalkvota.

For kolmule har Færøyane innvilga seg eit uttak på 476 902 tonn for 2017. Det utgjer 35,5 prosent av totalkvoten som er på 1 342 330 tonn for 2017.

Meir uttak enn rett til

– Uttaket av sild og kolmule ligg langt over det Færøyane har historiske rettar til, skriv Fiskebat.no.

Sildebestanden har vore aukande siste åra, men Norge stiller seg likevel undrande til den kraftige auken i kvota som Færøyane skal ta ut.

Dårleg bidrag

– Når Færøyane tar ut så mykje meir enn dei tidlegare har gjort, er det eit svært dårleg bidrag med tanke på å finne fram til ei langsiktig forvaltning av dei pelagiske bestandane, seier Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt.