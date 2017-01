Brann i bustad på Nordfjordeid

Politiet fekk melding klokka 14.48 om brann i ein bustad på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

– Alle som bur i huset er gjort greie for, seier operasjonsleiar Marianne Føleide til smp.no.

Ho fortel at det ikkje er fare for at brannen skal utvikle seg til hus i nærleiken.

Ifølgje Føleide var det ein privatperson som melde ifrå om brannen. Operasjonsleiaren kjenner ikkje til kor store skadar det er på huset.

Terje Birkeland på Alarmsentralen i Sogn og Fjordane fortel til smp.no at brannmannskapa er i den såkalla innsatsfasen.

– Vi har kopla ut straumen i huset og folk jobbar no på staden. Vi har ikkje fått melding om kontroll, seier Birkeland.

Men han stadfestar at alle personar skal vere ute av huset.

– Siste person er gjort greie for, seier Birkeland.

Smp.no kjem med meir.