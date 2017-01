Hexagon vil starte hydrogenselskap

Hexagon inngår en intensjonsavtale om å opprette et samarbeidsselskap med Nel og Powercell, og planen er å jobbe med hydrogen-løsninger.

I oktober kom nyheten om at Ålesund-baserte Hexagon Composites ville spille en rolle for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig med hydrogen. I samme periode ble det klart at de kjøpte den tyske konkurrenten Xperion for opptil en halv milliard kroner. Etableringen av USA-selskapet Agility Fuel Solutions, hvor Hexagon eier halvparten, ble også gjennomført.

Selskapet har Flakk-gruppen på eiersiden og har kun hovedkontor på Sunnmøre. Det kan endres om hydrogendrevne skip får rev i seilene.

