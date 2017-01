Skal du på vgs-utveksling? Dette må du huske

– Slik er det å være på utveksling Utvekslingselevene forteller om hjemlengsel og krevende forandringer. Men også om det beste året i sitt liv.

Man kan søke om stipend hos Lånekassen for å finansiere utvekslingsåret. Utenfor Norden gir Lånekassen vanligvis bare støtte til VG2, men det finnes unntak for å få støtte til VG1 eller VG3. For å få stipendet må du reise gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon og utenlandsåret må godkjennes av din norske skole. Lånekassen krever dokumentasjon på dette for å innvilge søknaden.

Sørg for at skoleåret godkjennes i Norge

Det er den norske skolen som avgjør om skoleåret i utlandet godkjennes i Norge. Snakk derfor med skolens rådgiver om at du ønsker å reise, gjerne hele 1–2 år i forveien. Spør den norske skolen om en liste over fag du må ta for å få året godkjent. Man må være forberedt på at man kanskje må ta noen fag som privatist, for å kunne gå rett videre til VG3 etter utvekslingen.

Disse godkjennes:

Noen skoler har egne utvekslingsprogram. I tillegg gir Lånekassen støtte til følgende organisasjoner: AFS Norge Internasjonal, EF High School Year, Explorius, Into Education, Koreno, Language Education Norway – Aspect, My Education, Rotary International Youth Exchange, Speak Norge, Steinerskoleforbundet, Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, STS High School, Youth for Understanding, Young Life / Amicus International Student Exchange.