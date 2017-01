– Må omstille for 145 millioner kroner

Det er avisa Tidens Krav som melder dette.

Budsjettsaken toppsjef Espen Remme legger fram for styret kommende onsdag viser at omstillingsbehovet har økt etter at budsjettforhadnlingene sist høst førte til at helseforetaket fikk 17,5 mill. mindre enn forutsatt.

Total utfordring er med dette økt til 145 millioner kroner. Drøyt halvparten av dette skal hentes inn på lønn. 16,5 mill. på post for varekostnader, innleie av vikarbyrå og i medikamentbruk.

– En fjerdedel av den økonomiske utfordringen skal hentes inn i form av økte inntekter, først og fremst innenfor kirurgi.

Styret er invitert til å vedta et null-budsjett. I fjor høst snakket styret i Helse Møre og Romsdal om at de måtte ned 100 årsverk. Ifølge Tidens Krav legges det opp til om lag samme bemanning som i 2016. Det ligger dermed an til økt aktivitet og nye oppgaver.

Helseforetaket må snarest spesifisere 40-45 millioner i omstillingstiltak.