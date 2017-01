Ekornes satsar sjøvegen

Det er næringslivportalen nett.no (betalsak) som melder dette.

– To gongar i veka legg eit containerskip frå Samskip til kai ved Ekornesfabrikken sitt hovudanlegg i Sykkylven. Målet er hamna i Rotterdam, der kontainarane frå Ekornes blir lasta over på bilar og køyrd rett til møbelkonsernet sitt nye senter - hub - for distribusjon i kontinental-Europa, knappe fem mil unna hamna, skriv nett.no.

Omlegginga gir 10-11 færre vogntog i veka frå Sykkylven og sørover gjennom Gudbrandsdalen.