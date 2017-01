Flere overlevende funnet etter snøskredet i Italia

Fredag ettermiddag var åtte personer, blant dem to jenter, funnet i live, opplyser politiet. Tilstanden til de åtte skal være god, ifølge La Repubblica.

Redningsmannskaper kom i kontakt med de overlevende, som har vært savnet i nærmere to døgn, rundt klokken 11 fredag, opplyser brannvesenets talsmann Luca Cari til nyhetsbyrået ANSA.

En kvinne og hennes datter er fløyet til sykehus med redningshelikopter.

– Med en gang de så oss ble de kjempeglade, sier Marco Bini, en av redningsmannskapene som fant kvinnen og datteren hennes i kjøkkenområdet.

– Fant mat

For å overleve hadde de åtte personene som ble reddet ut, gjort opp ild, og de hadde også klart å finne noe å spise.

– Det var vakkert. De trodde ikke det de så, og de klemte oss, forteller redningsmannskapene som fant de overlevende.

Bini forteller at det er vanskelig å gå videre på stedet, på grunn av faren for at deler av bygget kan rase sammen. Han forteller at det fortsatt er en risiko for nye snøskred.

– Vi håper nå at vi klarer å finne enda flere overlevende, selv om vi ikke har hørt flere lyder eller andre signaler, sier Bini ifølge ANSA.

Hunder bistår

En storstilt redningsaksjon pågår for å finne flere overlevende og å få hentet dem ut av det sammenraste hotellet. En talsmann for det italienske sivilforsvaret opplyser at 135 redningsarbeidere deltar i søket. Redningshunder bistår i søket.

– Hundene har flere ganger signalisert at de lukter noe, men vi må grave imellom fire og fem meter før vi kommer fram til bakken, sier Matteo Gasparini, som leder den alpine redningsgruppa fra Valdossola.

Mellom 25 og 34 personer, inkludert flere barn, antas å ha vært på Hotel Rigopiano da det ble slukt av et massivt snøskred onsdag. Det firestjerners skihotellet i småbyen Farindola hadde 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte, i tillegg til et ukjent antall besøkende.

De fleste hotellgjestene var i eller rundt hotellets inngang da skredet gikk. Der ventet de på å bli hentet etter jordskjelvene som rystet det sentrale Italia onsdag.

– Ble ikke trodd

En av de overlevende, Giampiero Parete, har ifølge italienske medier fortalt at han først ikke ble trodd da han varslet politiet og lokale myndigheter om at det hadde gått et skred. Først da Parete ringte sin egen sjef, Quintino Marcella, og tryglet ham om å mobilisere redningstjenesten, begynte ting å skje.

Marcella ga seg ikke og ringte andre nødnumre inntil han til sist ble tatt på alvor. En redningsaksjon kom i gang klokka 20 onsdag, mer enn to timer etter det første varselet.

Blant de overlevende er Paretes fem år gamle datter og kona hans.

Raset ble trolig utløst av jordskjelvene som onsdag rammet de midt-italienske regionene Lazio, Marche og Abruzzo. (©NTB)