Ukentlig avgang til Mallorca

Det melder lufthavnsjef Tor Hånde i en pressemelding. For sommeren 2017 var det planlagt to avganger per uke i høysesongen, men nå har imidlertid turoperatøren TUI (tidl. Star Tour) kansellert planlagte charterturer til Mallorca i sommer på grunn av lav etterspørsel.

Ving har avganger hver fredag fra 12. mai til 6. oktober.