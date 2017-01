Inndro flere førerkort i natt

Fredag kveld klokka 23 meldte politiet at de hadde stoppet en kvinne i et kjøretøy i Ålesund sentrum etter mistanke om promillekjøring.

– Førerkort beslaglagt og blodprøve tatt, meldte politiet.

Klokka 01 ble det meldt om et nytt tilfelle der de mistenkte ruskjøring - denne gang på Aspøy. Personen ble kjørt til legevakt for en blodprøve.

I Myrvåg i Herøy er en mann på 36 år anmeldt etter mistanke om kjøring i beruset tilstand.

I tillegg er en fører på 18 år meldt for å ha kjørt uten førerkort. Han hadde dessuten for mange passasjerer i bilen, og kjørte for fort da han ble stoppet på Ellingsøy.

I Ålesund sentrum måtte politiet bistå en rusa mann som krangla med vaktene på et utested. Han nekta å oppgi navn og blir anmeldt, skriver politiet.

I Sykkylven har også en rusa mann vært på ferde - han skal ha knust et vindu før han forlot stedet. Politiet vet hvem mannen er, og han blir anmeldt.